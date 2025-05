No «Dois às 10», a apresentadora conversa com Cláudia e fica comovida com história trágica. A convidada conheceu o marido Rogério quando tinha 15 anos, casaram e juntos tiveram quatro filhas. Em janeiro, Rogério perdeu a vida num acidente de trator deixando Cláudia viúva aos 39 anos com 4 filhas menores para criar.