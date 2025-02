Cristina Ferreira indignada com notícia sobre João Palhinha: «Eu preciso dizer isto!»

Carla Anes

Hoje às 10:19

No «Dois às 10», Cristina Ferreira mostra-se indignada com as notícias que circulam sobre João Palhinha e Patrícia Palhares questionando a paternidade do filho recém-nascido. A apresentadora critica a «estupidez» das pessoas que fazem estas afirmações sem conhecimento de causa. A conversa prossegue, abordando os rumores sobre a alegada traição de João Palhinha e a possibilidade de reconciliação do casal. Cláudio Ramos e os comentadores expressam a esperança de que o casal se reaproxime.

