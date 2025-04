Cristina Ferreira insurge-se com polémica em relação a Sofia Ribeiro: «Eu sou contra estas coisas»

No «Dois às 10», a discussão sobre a situação da mãe de Sofia Ribeiro ganha destaque. A partilha da situação precária da mãe da atriz e a exploração de doenças mentais nos média geram opiniões fortes. É mencionado que a saúde é um assunto que não deve ser divulgado, defendendo-se a privacidade da família. A apresentadora expressa a sua opinião: «Não acho que as doenças mentais e o que quer que seja devam ser capa de revista». A defesa de Sofia Ribeiro é notória, destacando o seu cuidado com a família e a adoção das sobrinhas. Os apresentadores elogiam a sua resiliência e o esforço para conquistar tudo na vida. Os esforços de Sofia para ajudar a família são reconhecidos, incluindo obras em casa e cuidado com as crianças. As dificuldades em ajudar a mãe são mencionadas, incluindo a recusa de ajuda e a necessidade de possível internação. «E se há pessoa que se preocupa com a família, que faz tudo pela família... Que é tão boa, não é?», é dito. Saiba mais em TVI Player