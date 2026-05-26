No “Dois às 10”, recebemos Luzia, que ontem tomou a decisão de desistir e abandonar a casa do “Secret Story – Desafio Final”. Conversamos sobre os motivos que a levaram a sair do jogo, os momentos mais marcantes da sua participação e como viveu esta experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país.
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Cristina Ferreira interrompe entrevista para mostrar forte discussão entre dois concorrentes no “Desafio Final”
- Dois às 10
- Há 2h e 14min
NESTE PROGRAMA
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Cristina Ferreira interrompe entrevista para mostrar forte discussão entre dois concorrentes no “Desafio Final”
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