No «Dois às 10», Cristina Ferreira faz revelação sobre 'a novela' Boris do «Big Brother Verão 2026».
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:49
Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris
Há 3h e 23min
01:22
Cristina Ferreira revela o seu segredo matinal indispensável para as mulheres
Hoje às 09:55
04:45
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
Hoje às 10:01
04:26
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
Hoje às 10:08
04:09
Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
Hoje às 10:12
02:04
Conheça a vencedora de "Linha d'Ouro" que emocionou Cláudio Ramos
Hoje às 10:35
11:38
Liliana ganhou 26 mil euros num programa da TVI e após ano difícil realiza sonho dos filhos
Hoje às 10:37
01:27
«O cancro não gosta de pessoas felizes»: A mensagem impactante de Liliana
Hoje às 10:39
03:16
Íris vê imagens de Afonso a chorar e emociona-se: «Não gostamos de ver pessoas de quem gostamos a sofrer»
Hoje às 11:26
02:12
Cristina Ferreira reage ao casting de Íris: «Percebe-se porque é que ela foi escolhida»
Hoje às 11:29
01:56
Íris sobre concorrente de quem é próxima: «Não tenho coragem de ver tudo ainda»
Hoje às 11:29
05:07
Íris deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos às gargalhadas: «Vocês podiam ser meus pais?»
Hoje às 11:34
06:02
Fora do Big Brother Verão, Íris reage a imagens de Boris com Joana: «Estou abesbílica»
Hoje às 11:36
05:14
Cristina Ferreira comenta aproximação de Boris a Joana: «Se dissemos que o Diogo não tinha responsabilidade...»
Hoje às 11:47
18:02
Carolina esteve perto da pena de morte no estrangeiro: «Preferia que os meus filhos me recebessem morta, do que ficar numa prisão na Indonésia»
Hoje às 12:01
15:19
O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal
Há 3h e 47min
Mais Vistos
19:38
Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio
Ontem às 12:37
01:49
Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris
Há 3h e 23min
04:45
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
Hoje às 10:01
15:19
O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal
Há 3h e 47min
06:42
Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão
Ontem às 12:26
01:44
Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão
Ontem às 09:59