No «Dois às 10», conhecemos melhor Zé, o concorrente que ficou à porta da casa. Zé foi protagonista de um dos momentos mais emocionantes da estreia, ao pedir Liliana em casamento — um pedido que comoveu todos, mas não lhe garantiu a entrada. Hoje, mostramos o outro lado de Zé que, mesmo de fora, já deu muito que falar.
Cristina Ferreira mostra apoio a concorrente do «Secret Story 9» após desfecho inesperado: «Vou ficar contigo até ao fim»
- Joana Lopes
- Há 2h e 54min
NESTE PROGRAMA
05:52
Cristina Ferreira mostra apoio a concorrente do «Secret Story 9» após desfecho inesperado: «Vou ficar contigo até ao fim»
Há 2h e 54min
01:07
Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães
Hoje às 08:54
04:05
Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»
Há 3h e 19min
04:05
Após comentário de Gonçalo Quinaz, Cristina Ferreira responde: «Fiz o meu trabalho»
Há 3h e 19min
02:21
Cláudio Ramos confessa reação ao conhecer concorrente do «Secret Story 9»: «Chorei um pouco»
Há 3h e 16min
04:06
Gonçalo Quinaz destaca estratégia de concorrente do «Secret Story 9»: «Foi preparado para ninguém gostar dele»
Há 3h e 8min
01:50
Implacável, Gonçalo Quinaz antecipa desfecho entre Marisa e Pedro: «Temo que possa ser o final desta relação aqui dentro»
Há 3h e 6min
01:58
Barbeiro de Cristiano Ronaldo entra no «Secret Story 9»
Há 3h e 1min
04:31
Miguel esclarece passado com Raquel: «Nunca [namorámos]»
Há 2h e 36min
01:40
Conheça os segredos do «Secret Story 9». Um deles tem ligação ao sobrenatural
Há 2h e 34min
03:04
Adriano Silva Martins sobre a participação da ex-namorada de Afonso Leitão no «Secret Story 9»: «Mais uma lesada pelo Afonso»
Há 2h e 28min
03:04
Gonçalo Quinaz provoca Cláudio Ramos: «Vou-te desmascarar»
Há 2h e 28min
03:04
Cristina Ferreira reage à presença da ex-namorada de Afonso Leitão no «Secret Story 9»: «Se calhar, a Miranda não está a achar graça»
Há 2h e 27min
10:35
Este é o motivo especial que trouxe as estrelas António Fagundes e Christiane Torloni a Portugal
Há 2h e 14min
02:18
Jéssica Vieira confessa: «Nunca pensei que eu ia vencer»
Há 1h e 51min
02:18
Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «Achei sempre até ao fim que ela ia vencer»
Há 1h e 51min