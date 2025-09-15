Cristina Ferreira mostra apoio a concorrente do «Secret Story 9» após desfecho inesperado: «Vou ficar contigo até ao fim»

No «Dois às 10», conhecemos melhor Zé, o concorrente que ficou à porta da casa. Zé foi protagonista de um dos momentos mais emocionantes da estreia, ao pedir Liliana em casamento — um pedido que comoveu todos, mas não lhe garantiu a entrada. Hoje, mostramos o outro lado de Zé que, mesmo de fora, já deu muito que falar.