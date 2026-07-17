Cristina Ferreira nega pedido de João Ricardo: “Não funcionava”

No “Dois às 10”, depois da intensa passagem pelo “Secret Story – Desafio Final”, João Ricardo faz um balanço da sua experiência e revela como está, atualmente, a relação com os restantes concorrentes. Ficaram amizades, mágoas por resolver ou houve espaço para reconciliações? Uma conversa sincera sobre os laços que sobreviveram ao jogo e os que ficaram pelo caminho.