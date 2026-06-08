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Cristina Ferreira: «No pós gala deu problema!»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins analisam discussão no pós gala entre Leandro e Pedro Jorge.

  • Ontem às 10:31
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