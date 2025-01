Cristina Ferreira nostálgica: «Antigamente era assim que se fazia»

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recorda os tempos em que, no campo, as pessoas se guiavam pela luz do sol para determinar a hora de ir para casa. A apresentadora partilha uma memória pessoal de infância, relembrando a rotina familiar ditada pelo anoitecer. Cláudio Ramos junta-se à conversa, partilhando experiências semelhantes.