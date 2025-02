Cristina Ferreira: «Num dia em que eu devia estar aqui acompanhada é quando ele me abandona.»

Carla Anes

Hoje às 09:58

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Palmira, ex-concorrente do Big Brother 2023. A apresentadora recorda a participação de Palmira no reality show e a sua fama de "planta". O reencontro é marcado por gargalhadas e boa disposição entre as duas.

