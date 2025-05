Cristina Ferreira para Joana Brás: «O que tinha de fazer para demorar 3 horas a sair do hall de casa?»

No «Dois às 10», Joana partilha a sua experiência com Perturbação Obsessiva-Compulsiva. A convidada descreve os seus rituais, como acender e apagar luzes repetidamente e olhar para o espelho várias vezes antes de sair de casa. Joana explica como esses comportamentos interferiam na sua vida diária, afetando a sua capacidade de avançar e causando-lhe sofrimento. Joana fala ainda do ritual que tinha ao passar no hall de entrada de sua casa e o impacto que isso tinha na sua vida, e na vida da sua mãe e da sua irmã. Saiba mais em TVI Player