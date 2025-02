DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira para Lurdes Diniz e Felicidade Sá: «Eu agradeço-vos do fundo do coração»

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», Felicidade Sá e Maria de Lurdes Diniz, mães de Vânia Sá e Joana Diniz respetivamente, afirma que se divertiram com a experiência no "Secret Story - Desafio Final" e deixam um beijinho à Voz. Cristina Ferreira agradece a presença leve e divertida das convidadas.