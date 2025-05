Cristina Ferreira para mãe de Érica: «Quem é a pessoa que a deixa mais desconfortável?

No «Dois às 10», a participação de Érica no Big Brother levanta questões sobre o seu perfil. A mãe de Érica foi quem a incentivou a inscrever-se no programa, vendo ali uma oportunidade para a filha criar laços em Portugal, pois acreditava que a filha se daria bem com as câmaras e redes sociais, encorajando-a a tentar. Carla Marques fala ainda da relação da filha com Luís. Saiba mais em TVI Player