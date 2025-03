Cristina Ferreira para Miguel Vicente: «Sabes que eu te conheço, fizeste capa da minha revista...»

Carla Anes

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», Cristina Ferreira conversa com Miguel Vicente sobre como a sua personalidade é percecionada dentro e fora da casa do "Secret Story — Desafio Final". Cristina afirma que muitas pessoas comentam que Miguel é diferente fora do programa, sendo mais caloroso e amigável. Ela sugere que a pressão do jogo o leva a adotar uma postura mais fria e distante, o que pode fazer com que alguns o vejam de forma diferente. Miguel admite que a vida lhe deu "sapatadas" que o tornaram mais frio, mas que continua a gostar de fazer amigos. Ele salienta, no entanto, que o contexto de um reality show é diferente e que não sente a mesma "verdade de uma amizade" dentro da casa.