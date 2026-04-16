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Cristina Ferreira para Ricardo João: “Podias ter sido dos concorrentes mais marcantes e estragas tudo”

No “Dois às 10”, recordamos um dos momentos mais inesperados desta edição do “Secret Story 10”: numa fase decisiva, a apenas uma semana da grande final, o reality show foi surpreendido pela desistência de Ricardo João. Numa noite que prometia ser apenas mais um Especial, tudo mudou quando o concorrente confessou não aguentar mais a pressão, abandonando o jogo e deixando colegas e público em choque. Hoje, recebemos o ex-concorrente para uma conversa sobre o fim do seu percurso na casa mais vigiada do país.

  • Dois às 10
  • Há 2h e 0min
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