Cristina Ferreira partilha a sua própria experiência e levanta questões sobre como lidar com esta fase da vida

Carla Anes

Hoje às 10:09

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem a médica ginecologista, Dra. Irina Ramilo, para uma conversa esclarecedora sobre a menopausa. O programa aborda a importância de desmistificar o tema e quebrar o silêncio que muitas vezes envolve esta fase da vida da mulher. A Dra. Irina Ramilo destaca os desafios que as mulheres enfrentam ao lidar com os sintomas da menopausa, como os calores e as insónias, e a importância das consultas regulares com um ginecologista para um acompanhamento adequado. Cristina Ferreira partilha a sua própria experiência e levanta questões sobre como lidar com esta fase da vida. Saiba mais em TVI Player