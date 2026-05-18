Cristina Ferreira partilha episódio com a filha de Pedro Jorge e Marisa: “Perguntou logo…”

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No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a última gala do “Secret Story – Desafio Final”.

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