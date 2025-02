DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira: «Querem uma bela declaração de amor?» - Surpreenda-se!

Carla Anes

Hoje às 10:51

No «Dois às 10», Meghan Markle declarou-se a Harry no dia dos namorados: «Vou comer peixe e batatas fritas contigo para sempre», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam as novidades sobre o casal.

Saiba mais em TVI Player