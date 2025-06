Cristina Ferreira questiona Carina sobre Luís: «Sentiste mais espírito de irmão ou de homem que lhe posso dar um beijo?»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebeu Carina Frias, ex-concorrente do «Big Brother», para uma conversa descontraída e cheia de revelações. Durante a entrevista, a apresentadora não hesitou em abordar a sua proximidade com Luís, participante do reality show. Com a frontalidade que lhe é característica, Cristina questionou: «Sentiste mais espírito de irmão ou de homem que lhe posso dar um beijo?» A pergunta apanhou Carina de surpresa e abriu espaço para confidências sobre a ligação entre os dois dentro e fora da casa.