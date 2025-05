Cristina Ferreira questiona Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho: «Já sabem se é menino ou menina?»

No «Dois às 10», Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho partilharam a emocionante novidade: estão à espera de um bebé. O romance, que começou num jantar de aniversário em 2023, floresceu e agora prepara-se para um novo capítulo. As teorias populares sobre o sexo do bebé também foram tema de conversa, entre elas o palpite de Manuel Luís Goucha. Saiba mais em TVI Player