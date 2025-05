Cristina Ferreira questiona David Mesquita: «O tamanho alguma vez te incomodou?»

No «Dois às 10», o tema dos complexos de homens baixos é abordado com sinceridade. David Mesquita partilha a sua experiência, admitindo ter sentido preconceito na escola devido à sua altura. A conversa explora como essa perceção influenciou a sua adolescência e a forma como lidava com os outros. A preocupação em encontrar um parceiro também surge como um ponto relevante, levantando questões sobre os padrões de beleza e as expectativas sociais. David Mesquita recorda: «Descobri que o maior complexo foi o que foi criado por mim e que é criado por nós.» A discussão oferece uma perspetiva honesta sobre os desafios enfrentados por homens mais baixos e como a sociedade pode contribuir para a criação de complexos. Saiba mais em TVI Player