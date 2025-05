Cristina Ferreira questiona Goucha sobre Papa Leão XIV: «Surpreendeu-te esta eleição?»

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha conversa com Cristina Ferreira sobre os seus 42 anos de carreira em televisão e como encara novos desafios. O apresentador reflete sobre a sua jornada, partilhando que sente que já não há nada a provar a ninguém a não ser a si próprio. Goucha partilha ainda a sua preparação para a transmissão do funeral do Papa Francisco, exemplificando o seu processo de pesquisa e como isso o entusiasma. Saiba mais em TVI Player