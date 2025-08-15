Cristina Ferreira questiona mãe de Fábio Paim: «Com que espírito é que se visita um filho na prisão?»

No «Dois às 10», recebemos os familiares dos concorrentes nomeados do «Big Brother Verão» para analisarem e comentarem os momentos mais marcantes da última semana dentro da casa. Sandra Martins, mãe de Fábio Paim, Gabriela Quintela, mãe de Viriato Quintela e Diogo Leitão, irmão de Afonso Leitão, partilham as suas perspetivas sobre a prestação dos concorrentes e as emoções vividas por quem acompanha tudo à distância.