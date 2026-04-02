No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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Cristina Ferreira reage a comentário sobre a condução do “Secret Story 10”: “Só faço aquilo que me apetece”
- Joana Lopes
- 2 abr, 10:32
NESTE PROGRAMA
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