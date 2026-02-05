No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:17
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:35
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
Hoje às 10:17
07:35
Namorada de Maycon Douglas explica a discussão com o ex-concorrente na noite fatídica
Hoje às 10:16
07:35
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
Hoje às 10:18
08:50
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
Hoje às 10:29
07:01
Depois de algum tempo longe dos holofotes, atriz da TVI surge e é alvo de comentários: “Irreconhecível”
Hoje às 10:37
07:56
Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão
Hoje às 10:47
07:56
Em lágrimas, Luísa Castel-Branco despede-se temporariamente da televisão: “A gente volta-se a ver”
Hoje às 10:47
07:56
Emocionada, Cristina Ferreira destaca um forte apoio de Luísa Castel-Branco em televisão
Hoje às 10:48
02:06
Aos 35 anos, Patrícia já perdeu o irmão e os pais
Hoje às 11:29
03:19
Patrícia recorda a morte da mãe: “Disseram que a minha mãe não duraria 15 dias”
Hoje às 11:30
03:19
Após a morte do pai, Patrícia perguntou à mãe: “Porque não morremos os três?”
Hoje às 11:30
03:32
Cláudio Ramos para Patrícia: “Dá-me a sensação que abdicou da vida para dar a vida à mãe”
Hoje às 11:34
02:40
Vanessa vive aterrorizada com antigo amigo da família: “Começamos a viver em cativeiro”
Hoje às 11:40
04:20
Antigo amigo da família de Vanessa incendiou o seu carro e ameaçou-a durante tempos
Hoje às 11:45