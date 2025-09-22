No «Dois às 10», mergulhamos no universo do «Secret Story 9», que estreou na semana passada e já está a dar muito que falar. A casa está ao rubro, repleta de surpresas, emoções e polémicas. Ontem assistimos à 2.ª gala, marcada por momentos intensos e decisões surpreendentes. Para comentar e analisar tudo o que aconteceu, recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que trazem opiniões, revelações e previsões sobre os próximos capítulos desta edição explosiva.
Cristina Ferreira reage a momento inesperado na gala do «Secret Story 9»: «Ninguém estava à espera»
Joana Lopes
Há 30 min
