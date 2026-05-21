No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
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Cristina Ferreira reage a notícia que está a abalar o país: “Isto é tão difícil de aceitar”
- Dois às 10
- Há 1h e 44min
NESTE PROGRAMA
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Cristina Ferreira reage a notícia que está a abalar o país: “Isto é tão difícil de aceitar”
Há 1h e 44min
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Cláudio Ramos dirige-se a Fábio e fala do apelo feito pela família de Liliana: "O que estão a fazer é uma idiotice"
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Cristina Ferreira reage a declaração polémica de concorrente do “Desafio Final”: “Vai ter de explicar isto”
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Cristina Ferreira discorda de opinião de Cláudio Ramos sobre concorrente do "Desafio Final": “Não estou para isto”
Há 3h e 36min
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Cristina Ferreira comenta posicionamento de Joana Marques: “Ainda há um espetáculo para se ganhar dinheiro”
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Cristina Ferreira sobre Joana Marques: “Ela também nos ridiculariza, a mim e ao Cláudio”
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“Louis Vuitton” perde batalha judicial para casal português e o caso está a dar que falar
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Cresceu sob olhares e comentários depreciativos devido à deficiência da irmã: “Cheguei a entrar em confronto”
Há 2h e 38min
05:42
Programa da TVI mudou a vida de Luís em 3 meses. Cristina Ferreira recorda: “Foi muito difícil ter o Luís à nossa frente”
Há 2h e 23min
02:50
Em fevereiro, Luís lançou um apelo por ajuda. Hoje, regressa à televisão outra pessoa: “Ainda não acredita no que está a acontecer”
Há 2h e 22min
03:59
Emocionado, Luís conta como programa da TVI mudou a sua vida: “Não sei o que vocês fizeram”
Há 2h e 14min
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Crianças de 2 e 5 anos são abandonados à beira da estrada em Portugal
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“Dois às 10” começa com ‘nova apresentadora'
19 mai, 09:53
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Há 3h e 36min
04:21
Cristina Ferreira comenta polémica na gala do “Desafio Final”: “Estamos a falar de coisas muito graves”
18 mai, 10:10