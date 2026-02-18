VÍDEO SEGUINTE
Cristina Ferreira reage à separação de Marco Costa e Carolina Pinto

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:06
