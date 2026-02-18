No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
Cristina Ferreira reage à separação de Marco Costa e Carolina Pinto
- Hoje às 10:06
NESTE PROGRAMA
Cristina Ferreira reage à separação de Marco Costa e Carolina Pinto
Hoje às 10:06
Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação
Hoje às 08:51
Aluna da escola de Cristiana Jesus fala da vida amorosa da ex-concorrente: «Ainda tem o Cláudio»
Hoje às 08:52
Exposto episódio do passado que ninguém soube sobre Marco Costa e Carolina Pinto
Hoje às 10:09
Cristina Ferreira destaca atitude de Carolina Pinto antes de anunciar separação de Marco Costa
Hoje às 10:09
Comentário de Adriano Silva Martins nas manhãs gera aviso: “Isto não é o V+”
Hoje às 10:14
A mensagem que Cristina Ferreira enviou a Marco Costa após o anúncio da separação
Hoje às 10:15
Em direto, Cláudio Ramos descobre separação de casal famoso: “Não estava a contar”
Hoje às 10:18
Cláudio Ramos aborda situação que o marcou: “Achei uma falta de respeito de todo o tamanho”
Hoje às 10:38
Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”
Há 3h e 53min
Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”
Há 3h e 43min
Salvador tem uma doença rara sem cura e sem tratamento
Há 3h e 27min
Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”
Há 3h e 6min