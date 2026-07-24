VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cristina Ferreira reage ao caso do momento: «Ficámos chocados quando a notícia surgiu»

No Dois às 10, Cristina Ferreira dá os destaques dos casos que vão ser comentados na Atualidade do programa.

NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

11:19

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

22 jul, 11:12
06:01

Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»

Ontem às 10:33
01:16

Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»

Ontem às 10:45
01:02

Cristina Ferreira reage ao caso do momento: «Ficámos chocados quando a notícia surgiu»

Há 3h e 58min
05:30

Cristina Ferreira sobre casamento mediático: «Já deu em divórcio e não temos a noiva»

Ontem às 10:00
14:15

Cristina Campeã já ensinou vários famosos a conduzir... mas houve um desistiu a meio da carta

Hoje às 10:17

Vídeos

Bebé morre esquecida em carro da creche: Entrevista com avó e mãe de alunos da creche

Há 1h e 40min

Aos seis anos, Margarida faz da atrofia muscular apenas um detalhe

Há 3h e 43min

Filha de Filipa viveu apenas quatro dias: «Foi no meu colo que a minha filha deu o último suspiro»

Hoje às 11:51

Cláudio Ramos emociona-se ao ouvir irmão de Filomena Cautela a falar da perda da mãe

Hoje às 10:53

José é irmão de Filomena Cautela e brilha em duas áreas bem distintas da irmã

Hoje às 10:51

Cristina Campeã já ensinou vários famosos a conduzir... mas houve um desistiu a meio da carta

Hoje às 10:17

Após acidente que o deixou em perigo, Rodrigo sonhou com a mãe que morreu quando ele tinha nove anos: «Ninguém me sabe explicar»

Ontem às 11:57
MAIS

Mais Vistos

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

22 jul, 11:12

Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»

Ontem às 10:33

Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»

Ontem às 10:45

Cristina Ferreira reage ao caso do momento: «Ficámos chocados quando a notícia surgiu»

Há 3h e 58min

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Há 42 min

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Há 57 min

Inês Aires Pereira está noiva! E o pedido de casamento não podia ser mais emocionante

Hoje às 09:07

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «A vida ao teu lado é uma felicidade constante»

Ontem às 08:53

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Há 42 min

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Há 57 min

Filipa viu a filha de quatro dias morrer-lhe nos braços: «Foi como a Virgem Maria, que entregou o filho a Deus»

Hoje às 12:02

É irmão de uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão portuguesa e faz sucesso numa área bem diferente

Hoje às 11:01