Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

No «Dois às 10», fazemos o rescaldo da 4.ª gala do «Secret Story 9». Foi uma noite cheia de emoções, surpresas e momentos que deram muito que falar. Para comentar tudo o que aconteceu — desde as nomeações às novas rivalidades na casa — contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que analisam cada detalhe e não deixam passar nada em branco.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:30
