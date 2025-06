Cristina Ferreira reage em direto: «Uma notícia que nos deixou a todos preocupados»

No «Dois às 10», falamos sobre a situação preocupante do ator Vítor de Sousa, que enfrenta alegadamente uma depressão profunda e se encontra fechado em casa, afastado do convívio social. Aos 78 anos, o artista voltou a isolar-se, deixando familiares e amigos em alerta, sem perceberem ao certo o que está a acontecer. Entre conversas de café, emerge um apelo sentido dos seus mais próximos, que revelam as batalhas pessoais de Vítor, marcadas pela dor pela mãe, desamores e a solidão que o aflige. Venha conhecer este drama humano e as vozes que clamam por apoio e compreensão.