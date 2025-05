Cristina Ferreira reage: «Este casamento vai acabar e ele vai culpá-la de tudo o que aconteceu»

No «Dois às 10», a possível reconciliação do Príncipe Harry com a família real britânica continua a gerar debate. Após declarações emotivas, o painel de comentadores questiona a genuinidade e as motivações por trás deste apelo. A possibilidade de um arrependimento tardio paira no ar, enquanto se analisam os desafios e obstáculos que Harry enfrenta nesta busca por reconciliação. Saiba mais em TVI Player