Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

No «Dois às 10», recebemos Carlota, uma criança que nasceu num mundo onde os sons não eram a língua da sua casa. Desde cedo, aprendeu a ouvir de uma forma única, transformando cada gesto numa verdadeira poesia silenciosa. Filha de Catarina e José, ambos surdos, aos 12 anos os sonhos de Carlota já não lhe cabem no corpo: quer ser apresentadora. Nos últimos meses, tem partilhado vídeos no Instagram a ensinar Língua Gestual, espalhando alegria, inspiração e esperança.