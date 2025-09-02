Durante a Atualidade do «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe uma mensagem de uma seguidora, que expõe um comportamento inaceitável de um vizinho.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
- Dois às 10
- Hoje às 12:50
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:01
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
Hoje às 12:50
00:59
Há 20 anos, Cristina Ferreira era assim. Veja as imagens que a apresentadora partilhou
Hoje às 08:59
04:41
Carneiro, Touro e Gémeos: o que reserva setembro para o seu signo?
Hoje às 10:12
05:35
Caranguejo, Leão e Virgem em destaque: veja o horóscopo para setembro
Hoje às 10:13
03:21
Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves
Hoje às 10:32
07:02
Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»
Hoje às 10:41
06:19
Cristina Ferreira emociona-se ao ouvir história de Jandira Dias
Hoje às 10:49
04:34
Setembro promete mudanças? Saiba o que Balança, Escorpião e Sagitário podem esperar
Hoje às 10:58
03:31
Horóscopo de setembro: previsões especiais para Capricórnio, Aquário e Peixes
Hoje às 10:59
05:18
Ana Paula Martins abre o coração e emociona-se ao recordar o passado
Hoje às 11:26
03:24
Ana Paula Martins nasceu em África: «Alguns de nós não foram retornados, foram refugiados»
Hoje às 11:36
05:07
Emocionada, Ana Paula Martins recorda perder o pai na infância: «Durante a vida fez-me falta»
Hoje às 11:44
05:36
Ana Paula Martins recorda convite para Ministra da Saúde: «Não contei a ninguém»
Hoje às 11:58
05:47
A surpreendente mensagem da filha para Ana Paula Martins: «Não estava nada à espera»
Hoje às 12:07
04:00
Ana Paula Martins sobre dificuldades de ser Ministra da Saúde: «Existe sempre um sofrimento»
Hoje às 12:13
42:57
O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa
Hoje às 12:20