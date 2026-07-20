Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começam o programa com uma conversa leve e bem-humorada sobre os cumprimentos entre colegas de trabalho, entre beijos, abraços e outras formas de saudação, num tema que mistura memórias pessoais e hábitos do dia a dia. Cristina lembra também a fase em que trabalhava numa loja, antes de chegar à televisão.