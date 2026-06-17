No “Dois às 10”, Cristina Ferreira recorda um direto especial realizado em Campo Maior, numa altura em que já sabia que iria formar dupla com Manuel Luís Goucha no “Você na TV”.
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Cristina Ferreira recorda dupla com Manuel Luís Goucha: "Era um segredo tão bem guardado"
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