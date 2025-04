Cristina Ferreira recorda o início da história de amor dos pais e revela inspiração para nova série da TVI

No «Dois às 10», Cristina Ferreira apresenta a sua nova série, «Mulheres às Armas», inspirada na história do seu pai na guerra e na perspetiva das mulheres que ficaram. A série, que estreia na TVI, pretende mostrar a luta das mulheres durante a guerra, destacando a importância da liberdade conquistada. Cristina recorda que, enquanto o pai estava na guerra, a mãe nunca tirou o preto até o seu regresso. A série não é apenas a história da família de Cristina, mas sim a história de milhares de portugueses, contada pelo lado das mulheres. A narrativa explora o luto da avó e a espera da mãe, evidenciando a dor da ausência e a esperança do regresso. Cristina teve a ideia de uma série extraordinária, porque enquanto lá existia uma guerra, aqui era importante fazer-se outra: «A guerra pela liberdade feita pelas mulheres». A série promete emocionar e sensibilizar o público para a importância da liberdade e da resiliência feminina em tempos de adversidade. Saiba mais em TVI Player