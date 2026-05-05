Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente da pequena Pilar, de apenas 4 anos, que vive com uma doença de pele rara que lhe provoca feridas no corpo. Os pais, Tarciana e Márcio, dedicam-se inteiramente ao seu cuidado, enfrentando diariamente desafios exigentes. Entre a dor, as limitações e os riscos constantes, esta família luta com coragem e amor para garantir que, acima de tudo, a Pilar possa viver momentos de alegria e ser uma criança feliz.