Cristina Ferreira rendida: «A Luana é a prova que não devemos desistir nunca!»

Carla Anes

Hoje às 10:40

No «Dois às 10», recebemos a grande vencedora da primeira temporada do «Funtástico» tem apenas 19 anos e uma voz que conquistou o público! Luana Sousa encanta Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com a sua força.

