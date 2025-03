Cristina Ferreira revela comentário de Dolores Aveiro sobre Irina Shayk: «Ela tinha alguns defeitos, mas que era...»

Carla Anes

Hoje às 10:15

No «Dois às 10», a beleza de Irina Shayk no Sambódromo do Rio de Janeiro dominou a conversa. A modelo russa, com a sua «carreira brilhante», deslumbrou, mas nem todos concordam com a sua performance no samba. Cristina Ferreira, com um toque de humor, questionou a necessidade de «chamar nomes» a quem se exibe daquela forma. A discussão estendeu-se à idade de Irina, com palpites sobre se teria 40 ou mais anos, e memórias do seu relacionamento com Cristiano Ronaldo. Cinha Jardim realçou que a presença de Irina mostra que «não é só brasileiras que são assim». A conversa culminou na análise do impacto de Irina como chamariz para as escolas de samba, sublinhando que a sua contratação não foi, certamente, para sambar.