No “Dois às 10”, recebemos dois grandes nomes da representação portuguesa: Alexandra Lencastre e Diogo Infante. Juntos, preparam-se para subir ao palco com a peça de teatro “A Gaivota” e, pela primeira vez, contracenam também em televisão, na novela “Amor à Prova”, onde dão vida a um casal marcado por emoções intensas e uma relação bem conturbada.
Cristina Ferreira revela curiosidade sobre o nome de Alexandra Lencastre que quase ninguém sabe
- Joana Lopes
- Hoje às 11:17
