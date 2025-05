No «Dois às 10», a conversa gira em torno do programa «Star Park» e dos desafios que os concorrentes enfrentam. Diogo Amaral revela a Cristina Ferreira que a dinâmica do programa parece ter testado os relacionamentos, como o de Beatriz Silva e Rodrigo Paganelli, juntos há cinco anos. A pressão dos desafios e a competição acirrada trouxeram à tona emoções intensas. Saiba mais em TVI Player