No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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Cristina Ferreira revela pedido do público em relação a Ariana
- Joana Lopes
- Hoje às 10:27
NESTE PROGRAMA
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06:59
Cristina Ferreira revela pedido do público em relação a Ariana
Hoje às 10:27
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Cristina Ferreira revela posição de Cláudio Ramos sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “Já prometeu”
Hoje às 09:58
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Cristina Ferreira sobre Ariana: “A miúda está sozinha”
Hoje às 10:10
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Cristina Ferreira revela conversa com a mãe de Diogo: “Vem partilhar connosco aquilo que os dois combinaram”
Hoje às 10:11
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Mãe de Diogo falará sobre a relação do filho e Eva fora da casa: “Ela assistiu a tudo”
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“Os outros não dormiram com o Diogo”: indignado, Cláudio Ramos responde a questão de Cristina Ferreira
Hoje às 10:18
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Cristina Ferreira sobre Sara: “A Sara aponta o dedinho à Ariana porquê?”
Hoje às 10:18
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“Os mais moralistas são aqueles que já fizeram pior”: Após críticas a Diogo, Cristina Ferreira deixa recado
Hoje às 10:25
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“Tu traíste. Conseguiste sair dali?”: Ao falar de Diogo, Cristina Ferreira questiona Gonçalo Quinaz
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Cláudio Ramos antecipa futuro de Diogo e Ariana: “Vão ter um filho”
Hoje às 10:37
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“Tive uma discussão em casa por causa disso”: Controvérsia entre Diogo, Eva e Ariana impacta relação de Gonçalo Quinaz
Hoje às 10:44
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Cristina Ferreira protege Diogo, Eva e Ariana de críticas duras do público: “Isso é que é condenável”
Hoje às 10:45
02:55
Cristina Ferreira sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “As pessoas não sabem de metade”
Hoje às 11:03
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Adriano Silva Martins expõe traição de figura pública: “Meteu-se em caminhos apertados”
Hoje às 11:03
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Frase de Diogo antes de entrar na casa, revelada pela mãe, indica que ele já previa um envolvimento
Hoje às 11:21
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“Não estou de acordo de modo nenhum”: mãe de Diogo fala francamente sobre as ações do filho
Hoje às 11:21