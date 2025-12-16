No “Dois às 10”, ficamos a saber como vai ser o Natal do pasteleiro Marco Costa.
Cristina Ferreira revela presente que recebeu de Marco Costa: "Foi-me lá deixar"
- Joana Lopes
- Há 2h e 30min
02:03
Há 2h e 30min
01:37
Ana reage com desagrado aos comentários de Fábio
Hoje às 08:47
02:03
Marco Costa fala sobre a filha: "Dou-lhe tudo"
Há 2h e 31min
05:33
Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"
Há 2h e 23min
06:20
Cristina Ferreira provoca Marco Costa: “Quando é que entras no próximo reality?”
Há 2h e 17min
06:20
Cristina Ferreira confronta Marco Costa: “Qual é a pessoa que gostavas de enfrentar num reality?”
Há 2h e 15min
06:20
Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles”
Há 2h e 14min
05:48
Anjos fazem retrospetiva de 2025 e desvendam planos para 2026
Há 2h e 8min
02:57
Toda a gente sabe quem é Almirante Gouveia e Melo, mas será que o conhecem de verdade?
Há 1h e 27min
09:34
Almirante Gouveia e Melo confessa que não festeja o seu aniversário. A razão comove todos
Há 1h e 22min
05:32
Almirante Gouveia e Melo revela opinião dos filhos sobre a sua candidatura à Presidência da República- “Não aceitaram muito bem”
Há 1h e 17min
05:32
Emocionado, Almirante Gouveia e Melo recorda morte que o traumatizou
Há 1h e 12min
03:26
Cátia sonhava ser mãe. Quando conseguiu, perdeu o filho: “Entreguei-o vivo e só pedia que ele tivesse continuado vivo”
Há 1h e 7min
02:41
“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio
Há 1h e 4min
04:01
Perderam o bebé com seis semanas. Lidar com o luto de formas distintas levou ao fim da relação
Há 59 min
06:04
Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas: «Foram só duas crianças»
Há 15 min