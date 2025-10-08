VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cristina Ferreira revela que concorrente do «Secret Story» está perto do segredo de Liliana

Dois às 10 terminou com um momento de boa disposição entre Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. No final do programa, a apresentadora decidiu partilhar uma curiosidade sobre os hábitos alimentares do colega. A apresentadora revelou ainda que uma concorrente do Secret Story já percebeu qual poderá ser o segredo de Liliana.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 27min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Hoje às 12:07

11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»

Hoje às 11:55

Antes de morrer, Bernardo, de apenas cinco anos, disse ao pai: «Estou cansado, quero ir dormir»

Hoje às 11:45

Bernardo, de cinco anos, faleceu no infantário, quando os pais chegaram para o buscar

Hoje às 11:45

Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos

Hoje às 11:45

Adriana recorda palestra com Cristina Ferreira: «Nada acontece por acaso»

Hoje às 11:38

Adriana encontrou o impensável depois da morte do marido: «Descobri no telemóvel dele»

Hoje às 11:26
MAIS

Mais Vistos

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

Ontem às 11:54

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Hoje às 12:07

Cristina Ferreira emociona-se ao rever imagens marcantes: «Já estou de lágrima no olho»

Hoje às 10:31

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

6 out, 12:21

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Hoje às 09:43

Amiga faz declaração a Zé após fim do noivado com Liliana: «A pessoa que me fazia rir. Adoro-te»

Hoje às 09:18

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Ontem às 15:30

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Ontem às 09:15

Fotos

Parece mentira, mas este aquecedor a óleo está a menos de 25 euros. Só hoje!

Há 45 min

Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

Há 53 min

Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

Há 1h e 23min

Cristina Ferreira revela um dos segredos para ter sucesso e ser feliz: «É o maior ensinamento»

Há 1h e 30min