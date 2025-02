Cristina Ferreira revela que vão entrar 5 pessoas no «Secret Story - Desafio Final» e Cláudio Ramos reage: «Só Deus sabe o que vai acontecer!»

Carla Anes

Há 3h e 43min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comenta as últimas novidades da casa do «Secret Story - Desafio Final». A apresenatdora mostra-se entusiasmada com a entrada de 5 novas pessoas na casa.

