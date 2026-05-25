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Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a última gala do “Secret Story – Desafio Final”.

  • Dois às 10
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