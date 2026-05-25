No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a última gala do “Secret Story – Desafio Final”.
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Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"
- Dois às 10
- Hoje às 10:39
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:34
Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"
Hoje às 10:39
05:19
Cristina Ferreira reage a confusão na gala do “Desafio Final”: “É aí que tudo se surpreende”
Hoje às 10:12
04:08
Cristina Ferreira reage a confronto de Hugo: “Não conseguiu dizer nada à Sara”
Hoje às 10:26
04:06
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Hoje às 10:27
08:19
Cláudio Ramos analisa a estratégia de jogo de Sara: “A verdadeira Sara é a do primeiro programa”
Hoje às 10:34
02:59
Cinha Jardim sobre concorrente do “Desafio Final”: “Não fez nada”
Hoje às 10:37
02:37
Cristina Ferreira revela em primeira-mão desentendimento no pós-gala do “Desafio Final”: “A coisa não correu bem”
Hoje às 10:43
04:17
Cláudio Ramos confessa desilusão com concorrente do “Desafio Final”: “Eu voto nela e fico triste”
Hoje às 10:49
05:40
Adriano Silva Martins faz declaração polémica sobre Eva Pais: “Já sei que vou ser crucificado”
Hoje às 10:52
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Após expulsão inesperada para muitos, Cláudio Ramos questiona Ana: “Não consigo explicar isso”
Hoje às 11:34
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Ana critica postura de Leandro no “Desafio Final”: “Não é o mesmo Leandro”
Hoje às 11:45
07:51
Ana sobre confrontos entre Pedro Jorge e Liliana: “O Pedro precisa mais de uma Liliana do que uma Liliana de um Pedro”
Hoje às 11:52
06:48
Cristina Ferreira interrompe entrevista devido a discussão de Pedro Jorge. E é contra quem menos se espera
Hoje às 11:53
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Cá fora, Ana reage a rumores sobre aproximação de Afonso: “Fiquei mesmo em choque”
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