Cristina Ferreira: «Se um dia isto acabasse tudo, eu ia abrir as minhas bifanas»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos promovem uma prova cega de bifanas com a participação de três restaurantes distintos. Cláudio Ramos elogia as bifanas e afirma que todas as três estavam deliciosas. Um dos representantes explica que a sua presença no programa deve-se a palavras que Cristina Ferreira proferiu. Se um dia o percurso em televisão acabar, a apresentadora não tem dúvidas que voltava à venda de bifanas.