No Dois às 10, recebemos Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz para as habituais Conversas de Café, onde são comentadas as notícias dos famosos. Antes, comentamos ainda os primeiros dias do Big Brother All Stars.
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Cristina Ferreira sobre a estreia do Big Brother All Stars: «Tanto que eu queria ter falado»
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:39
Cristina Ferreira sobre a estreia do Big Brother All Stars: «Tanto que eu queria ter falado»
Hoje às 09:58
03:39
Cristina Ferreira sobre concorrente do Big Brother All Stars: «Eu acho muita graça»
Hoje às 09:58
02:01
De todos os concorrentes do Big Brother All Stars, Cláudio Ramos não tem dúvidas: «Parece-me o mais genuíno»
Hoje às 10:00
01:39
Cláudio Ramos sobre Jéssica Maria: «A fazer-se de tonta como se não soubesse o que está a acontecer»
Hoje às 10:04
03:46
Cláudio Ramos: «A Catarina Miranda gostava de fazer com o Francisco Monteiro o mesmo jogo que fez com o Afonso»
Hoje às 10:11
02:34
Cristina Ferreira comenta momento cúmplice de Pedro Teixeira e Matilde Reymão: «Os olhos dele não enganam»
Há 3h e 58min
04:08
Gonçalo Quinaz recebe mensagem sobre separação de famoso casal português: «Preferia não ter acabado de saber»
Há 3h e 55min
04:41
Cristina Ferreira interrompe notícias dos famosos para mostrar discussão no Big Brother All Stars: «A casa está a arder»
Há 3h e 45min
00:42
Cristina Ferreira brinca: «Não te preocupes que a criadora do Pipy está cá»
Há 3h e 30min
01:30
Após o Big Brother Verão, Boris faz confissão: «Nunca esperei»
Há 2h e 55min
04:44
Cristina Ferreira questiona Boris sobre momento do Big Brother Verão: «Foi jogo?»
Há 2h e 50min
02:13
Fora do Big Brother Verão, Boris admite conversa com a mulher: «Já falei isso com ela»
Há 2h e 40min
02:48
Cristina Ferreira é direta com Boris: «A mim, não me resolve aquilo que tu fizeste»
Há 2h e 33min
06:10
Cristina Ferreira confronta Boris sobre a mulher: «Por muito que tenha confiança, não pode ter gostado de ver»
Há 2h e 33min
06:04
Fora do Big Brother Verão, Boris reage a imagens: «Parece que sou um vilão»
Há 2h e 21min
06:28
Fora do Big Brother Verão, Boris acaba em lágrimas: «Ver que belisquei um bocadinho a minha família magoa-me»
Há 2h e 7min
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04:29
Cá fora, Nuno reage a situação no “Big Brother Verão”: “Eu não sabia que estavam a fazer isso. (…) Fiquei chocado”
Ontem às 11:56
04:41
Cristina Ferreira interrompe notícias dos famosos para mostrar discussão no Big Brother All Stars: «A casa está a arder»
Há 3h e 45min
03:39
Cristina Ferreira sobre concorrente do Big Brother All Stars: «Eu acho muita graça»
Hoje às 09:58