Cristina Ferreira sobre alegado romance entre figuras públicas: “Parece que aquilo está muito fogoso”

No “Dois às 10”, é dia de ficar a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins juntam-se para comentar as notícias, as polémicas e os acontecimentos que estão a dar que falar no mundo cor-de-rosa.
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